На Донбасі пасажирський потяг врізався в легковик (фото)

У Донецькій області зіткнулися пасажирський приміський поїзд сполученням Скотувата – Слов’янськ та легковий автомобіль. Внаслідок ДТП загинув водій.

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Як розповіли в пресслужбі ДСНС, аварія сталася сьогодні, 3 березня, близько 9-ої ранку на залізничному нерегульованому переїзді в с. Новоселівка Покровського району.

Внаслідок ДТП у автівці конструкціями транспортного засобу затиснуло 2 людини, одну з яких, до прибуття рятувальників, вивільнили представники Збройних сил України та медики швидкої медичної допомоги

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О 12:20 рятувальники демонтували водійські двері легкового автомобіля, після чого деблокували загиблого водія 1964 року народження. Рух залізничною колією тимчасово зупинявся на час проведення слідчих дій

Раніше ми повідомляли, що у Запорізькій області потяг врізався в легковик.

Також нагадаємо, на Одещині на залізничному переїзді зіткнулися мікроавтобус і пасажирський потяг.

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