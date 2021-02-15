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На Донбасі підірвали комбата бойовиків "Длинного" (фото)

15 лютого, 11:35

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Один із ватажків народної міліції раніше був близьким соратником Безлера

В окупованій Горлівці підірвали автомобіль командира батальйону т. зв. "народної міліції". Сам бойовик вижив, але отримав пошкодження.

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"У Горлівці було скоєно замах на командира батальйону "народної міліції" Сергія (Попова), позивний "Длинный". Міна спрацювала під днищем, прямо на проспекті Миру. Посічені ноги, але живий і знаходиться в лікарні", – про це повідомив в Telegram російський пропагандист Сладков.

У т. зв. "міністерстві держбезпеки ДНР" підтвердили підрив автомобіля бойовика. Там також повідомили, що в момент підриву в машині начебто перебувала малолітня дочка військовослужбовця, і оцінили це як теракт.

Також в одному з пабліків бойовиків опублікували фото підірваного автомобіля.

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Як повідомляє сайт Мротворець, під час окупації Криму входив до складу т.зв. "самооборони Криму". Потім повернувся в Горлівку, входив до близького оточення Ігоря Безлера. Керував ремонтом бойової техніки, особисто брав участь у бойових діях у складі групи бойовиків, дислокованої на території "Стиролу".

Як повідомляли новини "Сьогодні", 14 лютого в районі Новолуганського підірвалися на невідомому вибуховому пристрої троє українських військовослужбовців. У зв'язку з цим ДБР відкрило кримінальне провадження.

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Джерело: Сьогодні

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