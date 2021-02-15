На Донбасі підірвали комбата бойовиків "Длинного" (фото)

Один із ватажків народної міліції раніше був близьким соратником Безлера

В окупованій Горлівці підірвали автомобіль командира батальйону т. зв. "народної міліції". Сам бойовик вижив, але отримав пошкодження.

Реклама

"У Горлівці було скоєно замах на командира батальйону "народної міліції" Сергія (Попова), позивний "Длинный". Міна спрацювала під днищем, прямо на проспекті Миру. Посічені ноги, але живий і знаходиться в лікарні", – про це повідомив в Telegram російський пропагандист Сладков.

У т. зв. "міністерстві держбезпеки ДНР" підтвердили підрив автомобіля бойовика. Там також повідомили, що в момент підриву в машині начебто перебувала малолітня дочка військовослужбовця, і оцінили це як теракт.

Також в одному з пабліків бойовиків опублікували фото підірваного автомобіля.

В тренді Харківські закохані в День святого Валентина скували одне одного ланцюгом (фото)

Реклама

Як повідомляє сайт Мротворець, під час окупації Криму входив до складу т.зв. "самооборони Криму". Потім повернувся в Горлівку, входив до близького оточення Ігоря Безлера. Керував ремонтом бойової техніки, особисто брав участь у бойових діях у складі групи бойовиків, дислокованої на території "Стиролу".

Як повідомляли новини "Сьогодні", 14 лютого в районі Новолуганського підірвалися на невідомому вибуховому пристрої троє українських військовослужбовців. У зв'язку з цим ДБР відкрило кримінальне провадження.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама