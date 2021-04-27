На Донбасі підірвався автомобіль, у ЗСУ серйозні втрати

На Донбасі підірвався автомобіль української армії, внаслідок чого загинув боєць, ще троє отримали поранення. Про це повідомляє штаб Об'єднаних сил.
Інцидент стався сьогодні в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", але не уточнюється, біля якого населеного пункту.
"Внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав травмування, несумісні із життям. Ще три військовослужбовці дістали бойові травмування", – йдеться в повідомленні.
Поранених доставили в госпіталь, стан їхнього здоров'я задовільний. На місці події працює керівний склад військової частини.
Також ми писали, що 26 квітня снайпер бойовиків убив бійця ЗСУ з позивним "Африка".
Читайте детальніше, де вчора бойовики атакували позиції ЗСУ.
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