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На Донбасі загинув другий український військовий за добу

6 квітня, 01:24

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Золотого

На Донбасі внаслідок порушення окупантами режиму припинення вогню під Золотим військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення несумісне з життям.

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Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"5 квітня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл зі стрілецької зброї позицій українських захисників, неподалік Золоте-4", – йдеться в повідомленні.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації вже повідомили представників ОБСЄ. На місці події працюють представники військової частини і робоча група Військової служби правопорядку Збройних сил України.

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Раніше стало відомо, що внаслідок прицільного обстрілу зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів бойовиками позицій українських захисників біля Авдіївки загинув військовослужбовець Об'єднаних сил.

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Нагадаємо, 3 квітня, на Донбасі на невідомому мінно-вибуховому пристрої підірвався боєць ЗСУ.

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Донбас загибель військові бойовики обстріли Золоте
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