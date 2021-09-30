На Донбасі загинув український військовослужбовець

У зоні ООС бойовики посилили обстріли

На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі сьогодні, 30 вересня, під час ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

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"Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну", – йдеться в повідомленні.

Де стріляли

Біля Новотошківського ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Кам'янки окупанти вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.

В бік населеного пункту Попасна найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

На вогневі дії противника наші військовослужбовці відкривали вогонь, чим змусили ворога припинити обстріли.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.

Саме тому, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявив, що, поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію має зберігатися.

Також нагадаємо, військові на Донбасі розповіли, як працюють снайпери.