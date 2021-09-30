На Донбасі загинув український військовослужбовець

На Донбасі сьогодні, 30 вересня, під час ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям.
Про це повідомляє пресслужба ООС.
"Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну", – йдеться в повідомленні.
Де стріляли
- Біля Новотошківського ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Поблизу Кам'янки окупанти вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.
- В бік населеного пункту Попасна найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
На вогневі дії противника наші військовослужбовці відкривали вогонь, чим змусили ворога припинити обстріли.
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Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
- Саме тому, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявив, що, поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію має зберігатися.
Також нагадаємо, військові на Донбасі розповіли, як працюють снайпери.