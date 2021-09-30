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На Донбасі загинув український військовослужбовець

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
30 вересня, 11:30
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У зоні ООС бойовики посилили обстріли
На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі сьогодні, 30 вересня, під час ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

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"Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну", – йдеться в повідомленні.

Де стріляли

  • Біля Новотошківського ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • Поблизу Кам'янки окупанти вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.
  • В бік населеного пункту Попасна найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

На вогневі дії противника наші військовослужбовці відкривали вогонь, чим змусили ворога припинити обстріли.

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Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
  • Саме тому, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявив, що, поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію має зберігатися.

Також нагадаємо, військові на Донбасі розповіли, як працюють снайпери.

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