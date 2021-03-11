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На Донбасі загинув український військовий

11 березня, 01:33

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Російські окупанти знову порушили перемир'я

На Донбасі під Старогнатівкою (Донецька область) у результаті обстрілу українських позицій зі стрілецької зброї російськими окупантами був важко поранений військовий зі складу операції Об'єднаних сил, який пізніше помер.

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Про це повідомила рес-служба оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Сьогодні, 10 березня, збройні формування Російської Федерації вчергове порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї недалеко від населеного пункту Старогнатівка", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пораненому бійцю була оперативно надана медична допомога, але врятувати його не вдалося.

Командування та особовий склад оперативно-тактичного угруповання "Схід" висловили співчуття рідним і близьким загиблого військовослужбовця.

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Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації вже повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

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На Донбасі бойовики підтягують сили: тривожні дані розвідки з передової

На місці події працює керівництво військової частини і робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.

Нагадаємо, за даними розвідки Міноборони України, бойовики підсилюють свої позиції на передовій і підтягують заборонене озброєння, при цьому намагаючись спровокувати українських військових на порушення режиму припинення вогню.

На думку представників "Східної правозахисної групи", російські окупанти готуються до військового наступу на позиції Збройних сил України.

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Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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Донбас загибель військові бойовики обстріли ООС
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