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На Донбасі загинув український військовий

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
24 серпня, 03:33
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Збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню, обстрілявши українські позиції
На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі в понеділок, 23 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню, обстрілявши українські позиції, в результаті загинув український військовий.

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Про це повідомило у Facebook оперативно-тактичне угруповання "Схід", у зоні відповідальності якого стався обстріл.

"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям. Командування висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника", – йдеться в повідомленні.

На місці події працюють представники військової частини і робоча група Військової служби правопорядку Збройних сил України.

Війна на Донбасі

  • Збройні дії на сході України почалися після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську територію через кордон в Донецькій і Луганській областях.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.
  • Росія досі заперечує свою участь у конфлікті. При цьому Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ на Донбасі.

Нагадаємо, раніше в результаті ворожого вогню помер військовий ЗСУ – 26-річний солдат Артем Мазур з Кіровоградської області. У нього залишилися дружина і мати. Відомо, що Артем одружився три місяці тому.

Крім того, на Донбасі помітили колону військової техніки.

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