На Донбасі загинув військовий, ще двоє поранені

Окупанти обстріляли наші позиції з мінометів, ракетних комплексів, гранатометів, а також великокаліберних кулеметів

На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 30 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню . Є постраждалі, один з українських військовослужбовців – загинув.

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Про це повідомляє штаб ООС в Facebook.

У Новозванівці ворог тричі обстрілював наші позиції з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

"Поблизу Троїцького противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів. В напрямку Катеринівки російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. В районі Новотошківського ворог обстрілював українські позиції з станкових протитанкових гранатометів, а з БПЛА було скинуто гранату ВОГ-17. Неподалік Водяного окупанти вели вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. У Широкино збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів", – йдеться в повідомленні.

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Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець загинув, інший – отримав поранення. Також, в результаті підриву на НПП, один військовий отримав мінно-вибухову травму.

"Поранених вояків було терміново доставлено до лікувального закладу. Стан здоров'я захисників – середнього ступеня тяжкості", – додають в ООС.

Станом на 7:00 ранку 31 серпня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Рік режиму припинення вогню

27 липня 2020 року набрав чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Про нього домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи. Згідно з домовленостями, перемир'я повинні дотримуватися до повного врегулювання збройного конфлікту на території Донбасу.

Однак, як пише ТКГ, з 27 липня 2020 року до 27 липня 2021 року зафіксовано 1995 обстрілів, внаслідок яких загинули 45 бійців ЗСУ, ще 163 отримали поранення.

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