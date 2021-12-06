На Донбасі загинув військовий з Львівської області: названо ім'я (фото)

За яких саме обставин загинув військовослужбовець – поки що невідомо

На Донбасі загинув військовослужбовець. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі загинув український військовий з Львівської області Руслан Ниров. Героя не стало у неділю, 5 грудня.

Про це повідомили у пресслужбі Пустомитівської міської ради.

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На Донбасі загинув військовий ЗСУ

За яких саме обставин загинув військовослужбовець – наразі невідомо.

"Сумні новини з фронту. Загинув Ниров Руслан Хамедбійович (10.06.1986 – 05.12.2021), учасник бойових дій, мешканець нашої громади (села Семенівка). Пустомитівська міська рада висловлює щирі співчуття сім'ї! Дякуємо за мирне небо! Вічна пам'ять! Герої не вмирають!" – написали у міськраді.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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