На Донбасі загинув військовий з Львівської області: названо ім'я (фото)

На Донбасі загинув український військовий з Львівської області Руслан Ниров. Героя не стало у неділю, 5 грудня.
Про це повідомили у пресслужбі Пустомитівської міської ради.
На Донбасі загинув військовий ЗСУ
За яких саме обставин загинув військовослужбовець – наразі невідомо.
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"Сумні новини з фронту. Загинув Ниров Руслан Хамедбійович (10.06.1986 – 05.12.2021), учасник бойових дій, мешканець нашої громади (села Семенівка). Пустомитівська міська рада висловлює щирі співчуття сім'ї! Дякуємо за мирне небо! Вічна пам'ять! Герої не вмирають!" – написали у міськраді.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.