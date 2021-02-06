На Донбасі загинули двоє військовослужбовців

У суботу, 6 лютого, на Донбасі загинули двоє бійців ЗСУ. Вони підірвались на невідомому вибуховому пристрої.

Реклама

Про це повідомив штаб ООС.

"Сьогодні, 6 лютого, в районі населеного пункту Мар’їнка під час висування на позиції троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих поранень двоє захисників – загинули, за життя третього боряться медики", - йдеться в повідомленні.

Наразі з'ясовуються обставини НП.

Крім того, в пресцентрі ООС повідомили, що бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Пісків. В результаті один бієць ЗСУ отримав вогнепальне поранення. Медики надають йому необхідну допомогу.

Реклама

Як повідомляли раніше, російські найманці оприлюднили відео з військовослужбовцем, якого раніше вважали зниклим під час чергування в зоні Операції об'єднаних сил. Він зник 28 січня.

Також нагадаємо, на Донбасі окупанти застосували міномети і гранатомети.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама