На Донбасі побудують новий аеропорт для цивільних рейсів – Зеленський

Проектування почнеться цього року, сказав президент

Цьогоріч планується знайти місце для будівництва і почати проектування аеропорту, який забезпечив би громадянське авіасполучення для Донецької та Луганської областей.

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Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на форумі "Україна 30".

"Між Луганською і Донецькою областями шукатимуть точку, і цього року ми почнемо проектування нового серйозного аеропорту для цих двох областей", – сказав він.

Раніше уряд також схвалив укладення угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком з розвитку аеропорту "Бориспіль". В рамках цієї ініціативи буде виділено 270 млн євро на модернізацію льотної смуги №2.

До речі, в Україні щорічно проводитимутьмодернізацію 5-6 регіональних аеропортів. При цьому на 2022 рік уже заплановані роботи в повітряних гаванях таких міст: Чернівці, Суми, Полтава, Черкаси.

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