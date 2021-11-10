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На Донбасі загинула військова із Херсонської області. Їй було всього 24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
10 листопада, 10:31
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Тетяна Алхімова розпочала військову службу у Херсонській області
Дівчина брала участь у бойових діях
Дівчина брала участь у бойових діях / Фото: Колаж: Сьогодні

У зоні проведення ООС від кульового поранення загинула молодший сержант 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Тетяна Алхімова. Захисниці України родом із Херсонської області було лише 24 роки.

Про це повідомив колишній військовий, волонтер Сергій Цигіп у Facebook.

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Що відомо про Тетяну Алхімову

  • Тетяна Алхімова народилася 1997 року. 2015 року закінчила середню школу в Козачих Таборах.
  • У 2019 році здобула вищу освіту в Херсонському державному університеті.
  • Розпочала військову службу у Херсонській області. У ЗСУ вона була з 16 серпня 2019 року у 57-й окремій мотопіхотній бригаді.
  • Служила радіотелефоністкою, згодом переведена на посаду зовнішнього пілота (оператора).
  • Останнє місце служби – командир відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти 57 ОМПБр ім. Костя Гордієнко.

Де і коли пройде прощання

Тетяна Алхімова була учасником бойових дій та брала участь у ООС на Донбасі.

Прощання із загиблою відбудеться за місцем проживання її рідних – у Козачих Таборах 10 листопада об 11:00.

Поховають Тетяну Алхімову о 13:00 на цвинтарі у Новій Каховці, на Алеї Слави.

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