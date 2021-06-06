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На Донбасі український військовий підірвався на вибухівці: він у лікарні

6 червня, 07:35

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

На Донбасі постраждав український військовий – його госпіталізували. Яка ситуація в районі ООС

На Донбасі за останню добу, 5 червня, обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. Один український військовий підірвався на вибухівці.

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Про це повідомляє пресцентр ООС.

З початку поточної доби бойовики один раз обстріляли позиції ЗСУ з міномета 120-го калібру поблизу Пісків.

Також наголошується, що внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої постраждав один військовослужбовець. Йому надали першу допомогу і доставили в лікарню. Зараз він у стані середньої тяжкості.

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Збройні Сили України дотримуються режиму припинення вогню.

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Нагадаємо, ексватажку "Отлота" дали довічне за обстріл автобуса з людьми.

Крім того, окупанти обклали мінами Майорське. Противник закинув заборонені міни на підконтрольну Україні територію за допомогою гранатомета.

Про що ще говорять українці, дивіться в останньому випуску новин "Сьогодні":

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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