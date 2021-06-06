На Донбасі український військовий підірвався на вибухівці: він у лікарні

На Донбасі за останню добу, 5 червня, обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. Один український військовий підірвався на вибухівці.
Про це повідомляє пресцентр ООС.
З початку поточної доби бойовики один раз обстріляли позиції ЗСУ з міномета 120-го калібру поблизу Пісків.
Також наголошується, що внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої постраждав один військовослужбовець. Йому надали першу допомогу і доставили в лікарню. Зараз він у стані середньої тяжкості.
Збройні Сили України дотримуються режиму припинення вогню.
Нагадаємо, ексватажку "Отлота" дали довічне за обстріл автобуса з людьми.
Крім того, окупанти обклали мінами Майорське. Противник закинув заборонені міни на підконтрольну Україні територію за допомогою гранатомета.
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