На Донбасі поранений український військовослужбовець

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 19 вересня, вони вісім разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи, осколкові поранення отримав український військовий.
Як повідомили в пресслужбі штабу ООС, після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я воїна – задовільний
Противник обстрілював українські позиції з автоматичних станкових протитанкових гранатометів і мінометів калібру 82-мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Крім того, в Донецькій області зафіксовано застосування ворожого безпілотника типу "Квадрокоптер", за допомогою якого противник скинув ВОГ-17 поблизу Талаківки.
У штабі наголосили, що українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.
Протягом поточної доби, 20 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію повинен зберігатися.
Також нагадаємо, військові на Донбасі розповіли, як працюють снайпери.