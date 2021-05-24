На Донбасі поранено українського військового

Бойовики, порушивши режим припинення вогню, у неділю обстріляли позиції українських захисників зі станкового гранатомета

Війна на Донбасі. Фото: Oleksandr Klymenko/Reuters

На Донбасі 23 травня озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції Збройних сил України зі станкового гранатомета, в результаті чого другий військовий за добуотримав осколкове поранення.

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Про це повідомила прес-служба оперативно-тактичного угруповання "Схід", в районі якого стався обстріл, у Facebook.

Пораненого оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надали медичну допомогу. На цей момент стан захисника задовільний.

На місці події працюють представники військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Щодо дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

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Нагадаємо, 22 травня російсько-окупаційні війська вчергове обстріляли цивільну інфраструктуру з заборонених "Мінськом" мінометів калібру 120 мм – під обстріл потрапив приватний сектор населеного пункту Піски під Донецьком.

Напередодні в зоні ООС було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення і один – бойове травмування.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією