На Донбасі поранений український військовий

Бойовики продовжують порушувати перемир'я, зі штабу ООС повідомляють про пораненого військового – де стріляли окупанти

На Донбасі поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї. Внаслідок ворожого вогню український захисник отримав поранення.

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Як повідомили в пресцентрі штабу ООС, воїну оперативно надали першу медичну допомогу і доправили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого задовільний.

Зазначається, що з початку поточної доби, 26 травня, зафіксовано два обстріли. Окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї ще й поблизу Павлополя.

Крім того, за минулу добу, 25 травня, бойовики вісім разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Так, поблизу Новомихайлівки ворог відкривав вогонь з протитанкових гармат і стрілецької зброї, а поблизу селища Новгородське окупанти здійснили обстріл із мінометів 82-го калібру.

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Біля Водяного збройні формування Російської Федерації тричі застосували в бік наших позицій автоматичні станкові і ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

У районі населених пунктів Світлодарськ і Золоте-4 російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Крім того, поблизу селища Березове українські військові помітили ворожий безпілотний літальний апарат типу Мавік з перетином лінії розмежування. Бійці ЗСУ зі стрілецької зброї збили БПЛА окупантів.

Відомо, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

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Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Нагадаємо, на Донбасі підірвався автомобіль української армії.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією