На Донбасі поранений український військовий

Бойовики продовжують порушувати перемир'я, зі штабу ООС повідомляють про пораненого військового – де стріляли окупанти

На Донбасі поблизу Пісків противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожого вогню український захисник отримав кульове поранення.

Реклама

Як повідомили в пресцентрі штабу ООС, воїну оперативно надали першу медичну допомогу і доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого задовільний.

Зазначається, що з початку поточної доби, 28 травня, зафіксовано п'ять обстрілів. Так, поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, а неподалік Водяного – ще й з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

У районі населеного пункту Гранітне ворог використовував великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по наших позиціях з БПЛА були скинуті два постріли ВОГ-17.

Підсумки за минулу добу

За минулу добу, 27 травня, бойовики дев'ять разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Реклама

Так, поблизу Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів, а також з великокаліберних кулеметів.

Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з мінометів 120-го калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Опитного окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а неподалік селища Новгородське – з мінометів 82-го калібру.

Також поблизу Мар'їнки ворог здійснив обстріл із протитанкових гармат. А у напрямку населеного пункту Новотошківське окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення несумісне з життям.



Відомо, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь.

Реклама

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Нагадаємо, на Донбасі підірвався автомобіль української армії.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією