На Донбасі бойовики поранили українського військового

Бійця ЗСУ госпіталізували, а про порушення російських найманців вже повідомили ОБСЄ

На Донбасі бойовики обстріляли позиції українських військовослужбовців. У результаті один боєць ЗСУ отримав поранення.

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Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook.

Зазначається, що військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Його госпіталізували, зараз потерпілий у стані середньої тяжкості.

На місці працюють керівники військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Про порушення бойовиків вже знають в ОБСЄ.

Нагадаємо, на Донбасі 9 червня загинула випускниця Академії сухопутних військ, лейтенант Карина Шемчук. Дівчині було всього 22 роки. Вона служила в 128-й окремій гірничо-штурмовій Закарпатській бригаді.

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Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вузах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найбільш вдалих за весь період війни на Донбасі:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією