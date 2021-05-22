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На Донбасі поранили українського бійця

22 травня, 10:45

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Військовослужбовця терміново доправили до медичного закладу

У суботу, 22 травня, в зоні операції Об'єднаних сил внаслідок ворожого снайперського вогню отримав поранення один український військовослужбовець. Його стан – тяжкий.

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Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників. Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення", – йдеться в повідомленні.

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Військовослужбовець оперативно доправлений до лікарні, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров'я – тяжкий.

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Раніше ми писали, що за минулу добу було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню. Двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення і один бойове травмування.

Нагадаємо, раніше ТКГ домовилася про розблокування процесу відкриття пунктів пропуску "Щастя" і "Золоте" на Донбасі.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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