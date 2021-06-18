Русский
$ 27,17
32,44
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Донбасу

На Донбасі поранили українського військового: де стріляли

18 червня 2021 7:34

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Бойовики стріляли по позиціях ЗСУ поблизу п'яти населених пунктів – наші захисники відкривали у відповідь вогонь

На Донбасі за минулу добу, 17 червня, бойовики дев'ять разів обстріляли позиції українських військових. У результаті ворожих обстрілів постраждав ще один український військовий (напередодні один військовий теж отримав поранення). Він отримав кульове поранення, військовослужбовцю оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого – середньої тяжкості.

Реклама

Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Бойовики стріляли по українських позиціях з станкових протитанкових і великокаліберних гранатометів, а також автоматичних станкових гранатометів, мінометів 120-го калібру, артилерійських установок 122-го калібру та стрілецької зброї.

Поблизу яких населених пунктів йшли бої:

  • Піски;
  • Водяне;
  • Луганське;
  • Новотошківське;
  • Золоте.
Реклама

Українські військові захисники відкривали вогонь у відповідь на обстріл окупантів.

Не пропусти!
Чому Маліновський не забив пенальті македонцям і що його сильно засмутило б
Руслан Маліновський не забив пенальті Північній Македонії

З початку доби 18 червня зафіксований ще один обстріл з боку бойовиків.

Нагадаємо, раніше двоє українських військових підірвалися в результаті вибуху невідомого вибухового пристрою на Донбасі.

Крім того, ми розповідали про загибель 22-річної лейтенантки 128-ої окремої гірничо-штурмової бригади Карини Шемчук:

Реклама

Також повідомлялося, що Росія погрожує закрити місію ОБСЄ на Донбасі. 31 липня закінчується строк мандата місії ОБСЄ на російських пропускних пунктах "Гуково" і "Донецьк" – спостерігачів можуть вигнати назавжди.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

На Донбасі загинула військовослужбовець ЗСУ: моторошні подробиці
На Донбасі загинула військовослужбовець ЗСУ: моторошні подробиціДонбас
Вони падали на дерева і городи: суд в Гаазі про пошук жертв катастрофи MH17
Вони падали на дерева і городи: суд в Гаазі про пошук жертв катастрофи MH17Україна
Жителі Донбасу зможуть швидко дістатися до Дніпра і Харкова:
Жителі Донбасу зможуть швидко дістатися до Дніпра і Харкова: "Укрзалізниця" призначила поїздТранспорт
На суді про катастрофу MH17 спростували ще один фейк Росії про ЗСУ
На суді про катастрофу MH17 спростували ще один фейк Росії про ЗСУІнші країни
Їй було 22. Ім'я та фото загиблої військовослужбовиці на Донбасі
Їй було 22. Ім'я та фото загиблої військовослужбовиці на ДонбасіДонбас
"Торкнулися мазком". Путін і Байден обговорили вступ України в НАТОРосія

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти