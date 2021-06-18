На Донбасі поранили українського військового: де стріляли

Бойовики стріляли по позиціях ЗСУ поблизу п'яти населених пунктів – наші захисники відкривали у відповідь вогонь

На Донбасі за минулу добу, 17 червня, бойовики дев'ять разів обстріляли позиції українських військових. У результаті ворожих обстрілів постраждав ще один український військовий (напередодні один військовий теж отримав поранення). Він отримав кульове поранення, військовослужбовцю оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого – середньої тяжкості.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Бойовики стріляли по українських позиціях з станкових протитанкових і великокаліберних гранатометів, а також автоматичних станкових гранатометів, мінометів 120-го калібру, артилерійських установок 122-го калібру та стрілецької зброї.

Поблизу яких населених пунктів йшли бої:

Піски;

Водяне;

Луганське;

Новотошківське;

Золоте.

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Українські військові захисники відкривали вогонь у відповідь на обстріл окупантів.

З початку доби 18 червня зафіксований ще один обстріл з боку бойовиків.

Нагадаємо, раніше двоє українських військових підірвалися в результаті вибуху невідомого вибухового пристрою на Донбасі.

Крім того, ми розповідали про загибель 22-річної лейтенантки 128-ої окремої гірничо-штурмової бригади Карини Шемчук:

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Також повідомлялося, що Росія погрожує закрити місію ОБСЄ на Донбасі. 31 липня закінчується строк мандата місії ОБСЄ на російських пропускних пунктах "Гуково" і "Донецьк" – спостерігачів можуть вигнати назавжди.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією