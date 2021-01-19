На Донбасі слідчий зі спільником вимагали від винуватця ДТП хабар (фото)

Підозрюваним загрожує до 10 років в'язниці

На Донбасі внутрішня безпека поліції затримала чинного і колишнього поліцейських за вимагання хабара.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, у регіоні сталася дорожньо-транспортна пригода. За непритягнення винуватця аварії до кримінальної відповідальності слідчий поліції і його посередник – колишній колега – вимагали від чоловіка 140 000 гривен.

У Донецьке управління Департаменту внутрішньої безпеки звернувся 38-річний чоловік, який повідомив про вимагання грошей співробітниками поліції. Заявник розповів, що під час пересування на власному автомобілі потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. На місце ДТП прибула слідчо-оперативна група, у складі якої перебував 28-річний слідчий відділу з розслідування ДТП СУ ГУНП у Донецькій області.

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На наступний день від імені слідчого поліції фігуранту аварії подзвонив 42-річний колишній співробітник Велико-Новоселківського відділення поліції. За закриття кримінального провадження за фактом події чоловік повинен був надати "винагороду" – 140 000 гривень.

Підозрюваних затримали відразу після отримання ними неправомірної вигоди: 30 тисяч гривень вилучено у посередника, 110 тисяч гривень – в автомобілі у слідчого поліції.

Зараз слідчі ДБР готують вручення підозри спільникам за статтею "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою". Їм загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років.

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Раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі прокурора зловили на хабарі.

Також нагадаємо, в Умані викрили у хабарництві начальника сектору відділу поліції і його посередника.

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