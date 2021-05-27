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На Донбасі снайпер бойовиків застрелив бійця ЗСУ: де загинув військовий

27 травня, 14:15

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Українські військові не залишили це без відповіді і вдарили по окупантах

Снайпер бойовиків виглядає українських військових

Снайпер бойовиків виглядає українських військових / Фото: Минобороны РФ

На Донбасі ворожий снайпер застрелив українського військовослужбовця в районі населеного пункту Новотошківське. Про це повідомляє в Facebook оперативно-тактичне угруповання "Північ".

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Військові зазначають, що окупанти порушили режим припинення вогню недалеко від Новотошківського і обстріляли позиції української армії.

"В результаті снайперського пострілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення, не сумісне з життям. На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь", – йдеться в повідомленні.

Українська сторона у Спільному центрі контролю і координації питань припинення вогню повідомила ОБСЄ про дії російських окупантів.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", за минулу добу на Донбасі бойовики дев'ять разів обстрілювали українських військових. Ворог застосовував заборонені Мінськими домовленостями міномети, а також активно бив з гранатометів.

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Тим часом жителям ОРЛО заборонили перетинати лінію розмежування частіше, ніж один раз на місяць. Тимчасові заходи встановлюються нібито з метою боротьби з епідемією COVID-19 – відповідний "указ" підписав ватажок так званої "ЛНР".

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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