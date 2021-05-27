На Донбасі снайпер бойовиків застрелив бійця ЗСУ: де загинув військовий

Снайпер бойовиків виглядає українських військових / Фото: Минобороны РФ
На Донбасі ворожий снайпер застрелив українського військовослужбовця в районі населеного пункту Новотошківське. Про це повідомляє в Facebook оперативно-тактичне угруповання "Північ".
Військові зазначають, що окупанти порушили режим припинення вогню недалеко від Новотошківського і обстріляли позиції української армії.
"В результаті снайперського пострілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення, не сумісне з життям. На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь", – йдеться в повідомленні.
Українська сторона у Спільному центрі контролю і координації питань припинення вогню повідомила ОБСЄ про дії російських окупантів.
Як повідомляли новини "Сьогодні", за минулу добу на Донбасі бойовики дев'ять разів обстрілювали українських військових. Ворог застосовував заборонені Мінськими домовленостями міномети, а також активно бив з гранатометів.
Тим часом жителям ОРЛО заборонили перетинати лінію розмежування частіше, ніж один раз на місяць. Тимчасові заходи встановлюються нібито з метою боротьби з епідемією COVID-19 – відповідний "указ" підписав ватажок так званої "ЛНР".
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