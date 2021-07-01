На Донбасі знову було гаряче: де стріляли бойовики

На Донбасі за останню добу, 30 червня, бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗСУ.
Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.
Російські найманці застосували проти українських військових ручні і станкові протитанкові гранатомети, БМП-1, міномети 82-го калібру, стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети.
Біля яких населених пунктів стріляли:
- Золоте-4;
- Новоселівка;
- Новгородське;
- Красногорівка;
- Південне;
- Водяне;
- Оріхове.
Крім того, у Луганській області виявили ворожий БПЛА типу "Орлан-10", який перетнув лінію розмежування. Його вчасно подавили бійці ЗСУ.
1 липня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню – біля Авдіївки стріляли з мінометів і гранатометів.
Бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає. На ворожі обстріли наші військові відкривали у відповідь вогонь.
Нагадаємо, на Донбасі бойовики поранили українського військового, бійця евакуювали до лікувального закладу. Зараз він у важкому стані.
Крім того, раніше військові РФ накрили Красногорівку з артилерії. Дії збройних формувань РФ несуть пряму загрозу життю і здоров'ю мирного населення.
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