На Донбасі знову було гаряче: де стріляли бойовики

Російські найманці відкривали вогонь біля семи населених пунктів. На щастя, наші бійці не постраждали

На Донбасі за останню добу, 30 червня, бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗСУ.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Російські найманці застосували проти українських військових ручні і станкові протитанкові гранатомети, БМП-1, міномети 82-го калібру, стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети.

Біля яких населених пунктів стріляли:

Золоте-4;

Новоселівка;

Новгородське;

Красногорівка;

Південне;

Водяне;

Оріхове.

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Крім того, у Луганській області виявили ворожий БПЛА типу "Орлан-10", який перетнув лінію розмежування. Його вчасно подавили бійці ЗСУ.

1 липня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню – біля Авдіївки стріляли з мінометів і гранатометів.

Бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає. На ворожі обстріли наші військові відкривали у відповідь вогонь.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики поранили українського військового, бійця евакуювали до лікувального закладу. Зараз він у важкому стані.

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Крім того, раніше військові РФ накрили Красногорівку з артилерії. Дії збройних формувань РФ несуть пряму загрозу життю і здоров'ю мирного населення.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією