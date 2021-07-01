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На Донбасі знову було гаряче: де стріляли бойовики

1 липня 2021 7:54

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Російські найманці відкривали вогонь біля семи населених пунктів. На щастя, наші бійці не постраждали

На Донбасі за останню добу, 30 червня, бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗСУ.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Російські найманці застосували проти українських військових ручні і станкові протитанкові гранатомети, БМП-1, міномети 82-го калібру, стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети.

Біля яких населених пунктів стріляли:

  • Золоте-4;
  • Новоселівка;
  • Новгородське;
  • Красногорівка;
  • Південне;
  • Водяне;
  • Оріхове.

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Крім того, у Луганській області виявили ворожий БПЛА типу "Орлан-10", який перетнув лінію розмежування. Його вчасно подавили бійці ЗСУ.

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1 липня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню – біля Авдіївки стріляли з мінометів і гранатометів.

Бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає. На ворожі обстріли наші військові відкривали у відповідь вогонь.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики поранили українського військового, бійця евакуювали до лікувального закладу. Зараз він у важкому стані.

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Крім того, раніше військові РФ накрили Красногорівку з артилерії. Дії збройних формувань РФ несуть пряму загрозу життю і здоров'ю мирного населення.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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