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На Донбасі знову було жарко: де вчора стріляли бойовики

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
26 серпня, 07:20
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Російські найманці ігнорують правила і палять по ЗСУ. Ситуацію зараз контролюють українські військові
Бойовики не вщухають на Донбасі / колаж "Сьогодні"
Бойовики не вщухають на Донбасі / колаж "Сьогодні"

Бойовики на Донбасі за минулу добу, 25 серпня, п'ять разів порушили режим припинення вогню.

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Про це повідомили в Міноборони.

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Де вчора бойовики відкривали вогонь:

  • поблизу Новолуганського російські найманці двічі обстрілювали позиції ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
  • неподалік Травневого - з автоматичних станкових гранатометів.
  • У напрямку Катеринівки – з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів.

У Луганській області зафіксували проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь.

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Бойових втрат серед українських військових немає.

З початку цієї доби, 26 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.

  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує своє відношення до конфлікту, війна виглядає як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію повинно зберігатися .

Також Гордон розповів, коли ЗСУ на Донбасі почнуть наступ.

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