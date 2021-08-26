На Донбасі знову було жарко: де вчора стріляли бойовики

Бойовики на Донбасі за минулу добу, 25 серпня, п'ять разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомили в Міноборони.
Де вчора бойовики відкривали вогонь:
- поблизу Новолуганського російські найманці двічі обстрілювали позиції ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
- неподалік Травневого - з автоматичних станкових гранатометів.
- У напрямку Катеринівки – з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів.
У Луганській області зафіксували проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь.
Бойових втрат серед українських військових немає.
З початку цієї доби, 26 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Війна на Донбасі
Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує своє відношення до конфлікту, війна виглядає як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію повинно зберігатися .
Також Гордон розповів, коли ЗСУ на Донбасі почнуть наступ.
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