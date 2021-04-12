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На Донбасі знову "гаряче": ЗСУ понесли нові втрати

12 квітня, 13:03

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Українська сторона вже повідомила ОБСЄ про грубе порушення режиму припинення вогню

Українська армія на Донбасі знову зазнала втрат. Сьогодні в результаті ворожого обстрілу загинув військовослужбовець ЗСУ. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ".

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Про провокації окупантів і вбивство українського військового повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

"Внаслідок прицільного обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав вогнепальне кульове поранення не сумісне з життям", – йдеться у заяві.

Дії Росії вчергове підтверджують, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих домовленостей, зазначає українська сторона.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", за минулу добу бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи при цьому і міномети.

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Днями ми писали, що на Донбасі бойовики укріплюють нові позиції і навчають найманців.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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Донбас ВСУ втрати ЗСУ ООС

Джерело: Сьогодні

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