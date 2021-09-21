На Донбасі знову неспокійно: бойовики поранили бійця ЗСУ

У понеділок бойовики відкривали вогонь поблизу п'яти населених пунктів – один військовий отримав поранення

Бойовики не вщухають на Донбасі/колаж "Сьогодні"

Незважаючи на оголошене перемир'я, бойовики на Донбасі продовжують стріляти. За минулу добу, 20 вересня, вони п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в Міноборони.

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Де стріляли бойовики?

Російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем в напрямку Новомихайлівки та Новозванівки.

Поблизу Катеринівки ворог застосовував заборонену зброю – міномети калібру 120 мм.

ворог застосовував заборонену зброю – міномети калібру 120 мм. У напрямку Новоолександрівки противник здійснював прицільні обстріли з гранатометів різних систем.

противник здійснював прицільні обстріли з гранатометів різних систем. Біля Широкиного найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Унаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Йому надали невідкладну допомогу та евакуювали до госпіталю. Стан здоров'я воїна – задовільний.

Протягом поточної доби, 21 вересня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню – у районі Кам'янки противник застосував міномети 120-го калібру.

Ескалація на Донбасі і втрати ЗСУ

10 вересня у результаті ворожих обстрілів один боєць ЗСУ загинув і троє були поранені;

11 вересня – двоє загиблих, вісім поранених і двоє отримали бойові травми;

12 вересня – один загиблий і троє поранених;

13 вересня – загинув один український військовослужбовець;

14 вересня – один боєць ЗСУ був поранений.

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Наш військовий кореспондент Єгор Логінов пояснив, з чим пов'язано загострення ситуації на Донбасі. За його словами, експерти називають кілька причин такої ескалації.

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