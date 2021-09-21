На Донбасі знову неспокійно: бойовики поранили бійця ЗСУ

Незважаючи на оголошене перемир'я, бойовики на Донбасі продовжують стріляти. За минулу добу, 20 вересня, вони п'ять разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомили в Міноборони.
Де стріляли бойовики?
- Російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем в напрямку Новомихайлівки та Новозванівки.
- Поблизу Катеринівки ворог застосовував заборонену зброю – міномети калібру 120 мм.
- У напрямку Новоолександрівки противник здійснював прицільні обстріли з гранатометів різних систем.
- Біля Широкиного найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Унаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Йому надали невідкладну допомогу та евакуювали до госпіталю. Стан здоров'я воїна – задовільний.
Протягом поточної доби, 21 вересня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню – у районі Кам'янки противник застосував міномети 120-го калібру.
Ескалація на Донбасі і втрати ЗСУ
- 10 вересня у результаті ворожих обстрілів один боєць ЗСУ загинув і троє були поранені;
- 11 вересня – двоє загиблих, вісім поранених і двоє отримали бойові травми;
- 12 вересня – один загиблий і троє поранених;
- 13 вересня – загинув один український військовослужбовець;
- 14 вересня – один боєць ЗСУ був поранений.
Наш військовий кореспондент Єгор Логінов пояснив, з чим пов'язано загострення ситуації на Донбасі. За його словами, експерти називають кілька причин такої ескалації.
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