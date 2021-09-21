Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Стрілянина в університеті в Пермі Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Донбасу

На Донбасі знову неспокійно: бойовики поранили бійця ЗСУ

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
21 вересня, 07:21
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У понеділок бойовики відкривали вогонь поблизу п'яти населених пунктів – один військовий отримав поранення
Бойовики не вщухають на Донбасі/колаж "Сьогодні"
Бойовики не вщухають на Донбасі/колаж "Сьогодні"

Незважаючи на оголошене перемир'я, бойовики на Донбасі продовжують стріляти. За минулу добу, 20 вересня, вони п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в Міноборони.

Реклама

Читайте також:

Де стріляли бойовики?

  • Російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем в напрямку Новомихайлівки та Новозванівки.
  • Поблизу Катеринівки ворог застосовував заборонену зброю – міномети калібру 120 мм.
  • У напрямку Новоолександрівки противник здійснював прицільні обстріли з гранатометів різних систем.
  • Біля Широкиного найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Унаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Йому надали невідкладну допомогу та евакуювали до госпіталю. Стан здоров'я воїна – задовільний.

Протягом поточної доби, 21 вересня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню – у районі Кам'янки противник застосував міномети 120-го калібру.

Ескалація на Донбасі і втрати ЗСУ

  • 10 вересня у результаті ворожих обстрілів один боєць ЗСУ загинув і троє були поранені;
  • 11 вересня – двоє загиблих, вісім поранених і двоє отримали бойові травми;
  • 12 вересня – один загиблий і троє поранених;
  • 13 вересня – загинув один український військовослужбовець;
  • 14 вересня – один боєць ЗСУ був поранений.
Реклама

Наш військовий кореспондент Єгор Логінов пояснив, з чим пов'язано загострення ситуації на Донбасі. За його словами, експерти називають кілька причин такої ескалації.

Читайте також в статті "Сьогодні", чи може ескалація на фронті призвести до великої війни з Росією.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

29 490

захворіло за тиждень в Україні

+43%

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.71

Євро (€)

31.27

Російський рубль (₽)

0.36

Комаровський в темі
Чи можна заразитися COVID-19 після щеплення
Запитай у лікаря
SHOW MUST GO ON

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Новий кадр зі знімань сіквелу "Секс та місто"
ТОП-5 фавориток редакції
"Міс Україна-2021"
1/2
Осінь у великому місті
Головні кінопрем'єри вересня
Хочу в кіно
Ідея для відпустки в Україні
Куди поїхати у подорож на авто
Топ-4 напрямки
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар
Скоро повний місяць
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти