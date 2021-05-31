На Донбасі знову неспокійно: де цього разу стріляли бойовики

Бойовики вчора застосували заборонену Мінськими домовленостями зброю, стріляли у двох напрямках

На Донбасі за минулу добу, 30 травня, бойовики чотири рази обстріляли позиції українських воїнів. З початку цієї доби обстрілів не зафіксовано.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У районі Майорського російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних і станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

У тому ж напрямку окупанти мінували територію за допомогою ручних протитанкових гранатометів.

По позиціях ЗСУ в районі Золотого-4 окупанти стріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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Бойових втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, у Луганській області поліцейські викрили бойовика так званої "ЛНР". Ним виявився 24-річний житель Сєвєродонецька.

Крім того, раніше 16-річна дівчинка втекла з "ДНР". Щоб потрапити в Україну, підліток перейшов мінне поле.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією