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На Донбасі – загострення. Бойовики 22 рази вдарили по позиціях ЗСУ

24 червня 2021 9:00

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Обстріли з боку бойовиків посилилися, незважаючи на це, на щастя, загиблих і постраждалих серед бійців ЗСУ немає

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 23 червня, вони 22 рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

  • Поблизу Новоселівки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.
  • Неподалік Майорська противник застосовував ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
  • Біля Південного російські найманці обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го калібру.
  • У районі населеного пункту Мар'їнка окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • У напрямку Красногорівки ворог здійснював обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Неподалік Старогнатівки російсько-окупаційні війська двічі обстрілювали українські війська з артилерійських систем 122-го калібру і 82 мм мінометів.
  • Біля населеного пункту Новгородське ворожі війська застосовували міномети 82-го калібру.
  • У районі Авдіївки російські окупанти 4 рази обстрілювали українських захисників з мінометів 120-го і 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
  • З гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів російські збройні формування двічі обстрілювали наших військових поблизу Луганська.
  • На Приазов'ї, неподалік Водяного, ворог двічі здійснював обстріли наших позицій з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
  • У сторону Новоалександрівки російські найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Поблизу Новотошківського українські позиції окупанти обстрілювали зі стрілецької зброї, а у Золотого-4 з ручних протитанкових гранатометів.
  • У районі населеного пункту Широкине ворог обстрілював позиції українських сил з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів, переобладнаних під постріл міною 82 мм.
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Крім того, поблизу Авдіївки противник влаштував провокацію з використанням безпілотного літального апарату типу "Mavic", який намагався здійснити проліт над позиціями наших підрозділів.

"Завдяки злагодженим діям розрахунків чергових вогневих засобів провокацію було припинено", – йдеться в повідомленні.

Також недалеко від населеного пункту Піски зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно пригнічений засобами РЕБ.

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З початку поточної доби, 24 червня, зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

  • Поблизу населеного пункту Новгородське ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру.
  • Неподалік Південного російсько-окупаційні війська двічі обстріляли українських військових з мінометів 120-го калібру.
  • У районі селища Шуми окупанти застосували 120-мм міномети.

У відповідь на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь.

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Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Нагадаємо, 21 червня на Донбасі окупанти 14 разів відкривали вогонь.

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Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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