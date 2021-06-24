На Донбасі – загострення. Бойовики 22 рази вдарили по позиціях ЗСУ

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 23 червня, вони 22 рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.
- Поблизу Новоселівки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.
- Неподалік Майорська противник застосовував ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
- Біля Південного російські найманці обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го калібру.
- У районі населеного пункту Мар'їнка окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
- У напрямку Красногорівки ворог здійснював обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.
- Неподалік Старогнатівки російсько-окупаційні війська двічі обстрілювали українські війська з артилерійських систем 122-го калібру і 82 мм мінометів.
- Біля населеного пункту Новгородське ворожі війська застосовували міномети 82-го калібру.
- У районі Авдіївки російські окупанти 4 рази обстрілювали українських захисників з мінометів 120-го і 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
- З гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів російські збройні формування двічі обстрілювали наших військових поблизу Луганська.
- На Приазов'ї, неподалік Водяного, ворог двічі здійснював обстріли наших позицій з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
- У сторону Новоалександрівки російські найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
- Поблизу Новотошківського українські позиції окупанти обстрілювали зі стрілецької зброї, а у Золотого-4 з ручних протитанкових гранатометів.
- У районі населеного пункту Широкине ворог обстрілював позиції українських сил з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів, переобладнаних під постріл міною 82 мм.
Крім того, поблизу Авдіївки противник влаштував провокацію з використанням безпілотного літального апарату типу "Mavic", який намагався здійснити проліт над позиціями наших підрозділів.
"Завдяки злагодженим діям розрахунків чергових вогневих засобів провокацію було припинено", – йдеться в повідомленні.
Також недалеко від населеного пункту Піски зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно пригнічений засобами РЕБ.
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З початку поточної доби, 24 червня, зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.
- Поблизу населеного пункту Новгородське ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру.
- Неподалік Південного російсько-окупаційні війська двічі обстріляли українських військових з мінометів 120-го калібру.
- У районі селища Шуми окупанти застосували 120-мм міномети.
У відповідь на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .
Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.
Нагадаємо, 21 червня на Донбасі окупанти 14 разів відкривали вогонь.
Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією