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На Донбасі знову загострення: окупанти 5 разів порушили "тишу"

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
19 листопада, 07:21
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Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене озброєння, і змусили противника припинити обстріли
На Донбасі загострилася ситуація. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі загострилася ситуація. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 19 листопада на Донбасі збройні формування Росії 5 разів порушили режим припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого озброєння.

Про це повідомили у пресслужбі штабу ООС.

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Де стріляли?

  • Поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

  • У бік Мар'єнки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

  • У напрямку Кам'янки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

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  • Неподалік Південного ворожі війська обстріляли наші позиції з великокаліберних кулеметів.

  • Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

До речі, втрат серед бойовиків ЗСУ немає.

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Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене озброєння, і змусили противника припинити обстріл.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми писали:

  • На Донбасі загострення. Бойовики обстріляли будинки мирних жителів та поранили водія-санітара.
  • У зоні проведення ООС від кульового поранення загинула молодший сержант 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Тетяна Алхімова. Захисниці України родом із Херсонської області було лише 24 роки.

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