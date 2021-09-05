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На Донбасі знову обстріли – поранений український військовослужбовець

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
5 вересня, 08:17
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Бойовики продовжують порушувати режим тиші – бійця ЗСУ оперативно доставили в медичний заклад
На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

З початку доби, 4 вересня, бойовики на Донбасі зробили два обстріли позицій українських сил. Поранений військовослужбовець ЗСУ.

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Про це повідомляє пресцентр ООС.

Зокрема, в напрямку Старогнатівки відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Біля Золотого-3 противник здійснив обстріли із станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – тяжкий", – вказали в штабі.

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Вранці 5 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в частині Донецької та Луганської областей.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує своє відношення до конфлікту, війна виглядає як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних і українських військових, серед жертв і діти.

Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.

Також нагадаємо, бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – у селищі зберігається велика кількість хімікатів. Противник атакував з забороненого важкого озброєння.

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