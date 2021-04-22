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На Донбасі загинув боєць ЗСУ

22 квітня, 12:23

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

На фронті знову загострилася ситуація – бойовики зовсім знахабніли і продовжують обстрілювати позиції ЗСУ

Противник не припиняє обстріли і сьогодні в результаті розриву снаряда загинув боєць ЗСУ. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ" в Facebook.

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Військові повідомили, що ЗСУ зазнали втрат у смузі відповідальності ОТУ "Північ", але не уточнили, де саме.

"Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав осколкове поранення не сумісне з життям", – йдеться в повідомленні.

Українська сторона в СЦКК вже повідомила ОБСЄ про порушення бойовиками режиму припинення вогню і загибель українського бійця.

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"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей про режим припинення вогню", – додали військові.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що українським військовим заборонили відповідати на провокації.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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Донбас ВСУ втрати ЗСУ ООС

Джерело: Сьогодні

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