На Донбасі загинув боєць ЗСУ

На фронті знову загострилася ситуація – бойовики зовсім знахабніли і продовжують обстрілювати позиції ЗСУ

Противник не припиняє обстріли і сьогодні в результаті розриву снаряда загинув боєць ЗСУ. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ" в Facebook.

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Військові повідомили, що ЗСУ зазнали втрат у смузі відповідальності ОТУ "Північ", але не уточнили, де саме.

"Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав осколкове поранення не сумісне з життям", – йдеться в повідомленні.

Українська сторона в СЦКК вже повідомила ОБСЄ про порушення бойовиками режиму припинення вогню і загибель українського бійця.

"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей про режим припинення вогню", – додали військові.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що українським військовим заборонили відповідати на провокації.

Відео: Сьогодні

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