На Донбасі загинув боєць ЗСУ

Противник не припиняє обстріли і сьогодні в результаті розриву снаряда загинув боєць ЗСУ. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ" в Facebook.
Військові повідомили, що ЗСУ зазнали втрат у смузі відповідальності ОТУ "Північ", але не уточнили, де саме.
"Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав осколкове поранення не сумісне з життям", – йдеться в повідомленні.
Українська сторона в СЦКК вже повідомила ОБСЄ про порушення бойовиками режиму припинення вогню і загибель українського бійця.
"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей про режим припинення вогню", – додали військові.
Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що українським військовим заборонили відповідати на провокації.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк