На Донбасі бойовики вбили двох бійців ЗСУ: яка ситуація там зараз

На Донбасі бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ. За вчорашню добу, 6 травня, загинули двоє бійців ЗСУ, ще один отримав важке поранення.
Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.
За минулу добу на Донбасі зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню.
Де і з чого стріляли 6 травня
- Неподалік Луганського ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових і станкових протитанкових гранатометів.
- Поблизу Новгородського окупанти двічі здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а біля Південного – ще й зі станкових протитанкових гранатометів.
- Біля Харчовика бойовики застосували великокаліберні кулемети, а поблизу Шумів – стрілецьку зброю.
- В районі Талаківки по наших позиціях з БПЛА зробили два постріли ВОГ-17.
- У передмісті Новотошківського збройні формування РФ двічі відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.
- Поблизу Зайцевого ворог обстріляв позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів.
- Неподалік селища Новотроїцьке відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- У передмісті Пісків тричі стріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У результаті обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Врятувати життя воїнам не вдалося. Ще один боєць ЗСУ отримав осколкове поранення. Його госпіталізували у важкому стані.
У відповідь на обстріли бойовиків ЗСУ відкривали вогонь.
Поблизу Південного окупанти дистанційно замінували територію з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2. Про дії бойовиків Україна вже повідомила представникам ОБСЄ.
Яка ситуація 7 травня
Станом на 7:00 ранку 7 травня зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.
- Поблизу Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів і великокаліберних кулеметів.
- Біля Авдіївки стріляли з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
- Біля Південного окупанти дистанційно мінували з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Нагадаємо, загиблого звали Дмитро Товчигречко. 37-річний військовий був механіком-водієм механізованого батальйону 93-ої бригади "Холодний Яр". У нього залишилися дружина і маленькі діти.
Крім того, увечері 6 травня стало відомо, що російські окупанти вбили ще одного захисника. Українська сторона вже поінформувала про інцидент представників ОБСЄ.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією