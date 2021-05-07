На Донбасі бойовики вбили двох бійців ЗСУ: яка ситуація там зараз

Обстріли бойовиків на Донбасі почастішали – вони застосовують заборонену зброю і дистанційно мінують територію

На Донбасі бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ. За вчорашню добу, 6 травня, загинули двоє бійців ЗСУ, ще один отримав важке поранення.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

За минулу добу на Донбасі зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню.

Де і з чого стріляли 6 травня

Неподалік Луганського ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових і станкових протитанкових гранатометів.

ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових і станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Новгородського окупанти двічі здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а біля Південного – ще й зі станкових протитанкових гранатометів.

окупанти двічі здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а – ще й зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Харчовика бойовики застосували великокаліберні кулемети, а поблизу Шумів – стрілецьку зброю.

бойовики застосували великокаліберні кулемети, а – стрілецьку зброю. В районі Талаківки по наших позиціях з БПЛА зробили два постріли ВОГ-17.

по наших позиціях з БПЛА зробили два постріли ВОГ-17. У передмісті Новотошківського збройні формування РФ двічі відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.

збройні формування РФ двічі відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Зайцевого ворог обстріляв позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів.

ворог обстріляв позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів. Неподалік селища Новотроїцьке відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У передмісті Пісків тричі стріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У результаті обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Врятувати життя воїнам не вдалося. Ще один боєць ЗСУ отримав осколкове поранення. Його госпіталізували у важкому стані.

У відповідь на обстріли бойовиків ЗСУ відкривали вогонь.

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Поблизу Південного окупанти дистанційно замінували територію з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2. Про дії бойовиків Україна вже повідомила представникам ОБСЄ.

Яка ситуація 7 травня

Станом на 7:00 ранку 7 травня зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Поблизу Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів і великокаліберних кулеметів.

ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Авдіївки стріляли з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

стріляли з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Південного окупанти дистанційно мінували з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Нагадаємо, загиблого звали Дмитро Товчигречко. 37-річний військовий був механіком-водієм механізованого батальйону 93-ої бригади "Холодний Яр". У нього залишилися дружина і маленькі діти.

Крім того, увечері 6 травня стало відомо, що російські окупанти вбили ще одного захисника. Українська сторона вже поінформувала про інцидент представників ОБСЄ.

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