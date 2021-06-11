На Донбасі посилилися обстріли. Яка обстановка в зоні ООС

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 10 червня, вони 12 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.
- Поблизу Шумів окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.
- Недалеко від населеного пункту Новгородське противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
- В районі Причепилівки - з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- Біля Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська 4 рази обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
- А неподалік Водяного, що біля Донецька, – зі станкових протитанкових гранатометів.
- Поблизу Старогнатівки ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- У напрямку населеного пункту Луганське окупанти двічі обстрілювали наших захисників зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
- Неподалік Пісків ворог здійснював обстріл зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовий зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали необхідну медичну допомогу і доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого – середньої тяжкості.
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь.
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З початку поточної доби, 11 червня, зафіксовані два порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного, що в районі Донецька, ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру. А в напрямку Опитного - здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .
Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.
Нагадаємо, на Донбасі бойовики вбили двох бійців ЗСУ.
Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією