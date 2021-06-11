На Донбасі посилилися обстріли. Яка обстановка в зоні ООС

Обстріли в зоні ООС не припиняються, але, на щастя, загиблих серед бійців ЗСУ немає – дані за останню добу

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 10 червня, вони 12 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Поблизу Шумів окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Недалеко від населеного пункту Новгородське противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. В районі Причепилівки - з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

- з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Біля Водяного , що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська 4 рази обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська 4 рази обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї. А неподалік Водяного , що біля Донецька, – зі станкових протитанкових гранатометів.

, що біля Донецька, – зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Старогнатівки ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У напрямку населеного пункту Луганське окупанти двічі обстрілювали наших захисників зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

окупанти двічі обстрілювали наших захисників зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Неподалік Пісків ворог здійснював обстріл зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовий зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали необхідну медичну допомогу і доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого – середньої тяжкості.

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На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь.

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З початку поточної доби, 11 червня, зафіксовані два порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного, що в районі Донецька, ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру. А в напрямку Опитного - здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

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Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики вбили двох бійців ЗСУ.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією