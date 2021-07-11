На Донбасі військовослужбовці встановили рекорд України (відео)

У Маріуполі військові розгорнули Державний прапор довжиною у 128 метрів

Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 11 липня, у Маріуполі військовослужбовці 128 окремої гірсько-штурмової бригади встановили рекорд України – розгорнули Державний прапор довжиною у 128 метрів.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Прапор розгорнули на честь створення військової частини 128 окремої гірсько-штурмової бригади.

У акції взяли участь понад 400 військових, також до заходу долучилися місцеві жителі, вони викрикували слова подяки захисникам, які сьогодні як раз і боронять підступи до Маріуполя.

Далі стяг планують відправити на Закарпаття, де він буде розгорнутий на День Незалежності України.

Раніше ми повідомляли, що у Міністерстві оборони України заявили, що на параді до Дня Незалежності буде жіноча "коробка", а не змішана, оскільки особливості чоловічої та жіночої статі різні.

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Нагадаємо, днями до Верховної Ради міністру Тарану жінки-депутати принесли туфлі на знак протесту проти знущання над дівчатами-військовослужбовцями. У Раді закликали терміново провести службове розслідування.

Кореспондент "Сьогодні" побував на репетиції, де курсантки відточують майстерність марширування на підборах. Військові в подробицях розповіли нам про скандальні туфлі, а дівчата відповіли всім, хто критикував цю ініціативу.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією