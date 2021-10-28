На Донбасі ЗСУ обстріляли з гранатометів: загинув український військовий

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних сил України

На Донбасі знову загострення / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 27 жовтня, з боку бойовиків зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню, 3 у тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий загинув.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook.

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Де стріляли?

Поблизу Гранітного двічі зробили обстріл з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

У напрямку Луганського чотири рази вели вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Біля Новотошківського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

У бік Новолуганського та Водяного на Приазов'ї застосували ручні протитанкові гранатомети.

У районі Лебединського та Зайцевого з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного зі станкових протитанкових гранатометів.

Позиції поблизу Кряківки потрапили під обстріл із мінометів калібру 120 мм.

Біля Гранітного за допомогою безпілотного літального апарату скинули невідомі вибухові пристрої.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям", – йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 28 жовтня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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