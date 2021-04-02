На Донбасі ЗСУ знову зазнали втрат: де атакували бойовики

Особливо спекотно було на Донецькому напрямку, де ворог вдарив із забороненої зброї

Українська армія продовжує нести втрати на Донбасі. Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів поранення отримав один військовослужбовець.

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Про це повідомляє Міноборони України.

З початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано сім обстрілів з боку окупаційних військ РФ:

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на Луганському напрямку поблизу населеного пункту Новотошківське ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів;

на Донецькому напрямку поблизу населених пунктів Гнутове і Піщевик бойовики вдарили із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Також вогонь вели з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих дій один воїн зі складу операції Об’єднаних сил дістав поранення. Захиснику оперативно надали допомогу", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на Донбасі бойовики зазнали великих втрат за минулий місяць. Примітно, що українські військові зрідка стріляли у відповідь.

Відео: Сьогодні

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