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На Донбасі ЗСУ знову зазнали втрат: де атакували бойовики

2 квітня, 14:34

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Особливо спекотно було на Донецькому напрямку, де ворог вдарив із забороненої зброї

Українська армія продовжує нести втрати на Донбасі. Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів поранення отримав один військовослужбовець.

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Про це повідомляє Міноборони України.

З початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано сім обстрілів з боку окупаційних військ РФ:

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  • на Луганському напрямку поблизу населеного пункту Новотошківське ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів;
  • на Донецькому напрямку поблизу населених пунктів Гнутове і Піщевик бойовики вдарили із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Також вогонь вели з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих дій один воїн зі складу операції Об’єднаних сил дістав поранення. Захиснику оперативно надали допомогу", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на Донбасі бойовики зазнали великих втрат за минулий місяць. Примітно, що українські військові зрідка стріляли у відповідь.

Відео: Сьогодні
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Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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Донбас бойовики втрати ЗСУ ООС

Джерело: Сьогодні

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