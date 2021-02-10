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На Донбасі ЗСУ знову зазнали втрат: подробиці

10 лютого, 15:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Українські військові відкрили вогонь у відповідь після атаки бойовиків

На передовій знову активізувалися ворожі снайпери. Сьогодні окупанти поранили українського військовослужбовця. Про це повідомляє Оперативної-тактичне угруповання "Схід".

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Бойовики черговий раз порушили режим припинення вогню – в районі населеного пункту Піски (Донецька область) атакував ворожий снайпер.

"Внаслідок цього один український воїн отримав вогнепальне поранення. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – задовільний. На прицільний постріл ворога українські захисники надали адекватну відповідь", – йдеться в повідомленні.

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Командування ЗСУ повідомило ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації по припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

А тим часом на фронті загострюється ситуація, перемир'ям там вже і не пахне. Як повідомляли новини "Сьогодні", днями ЗСУ на Донбасі зазнали відчутних втратчерез атаки ворожих снайперів.

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Донбас снайпер ВСУ бойовики втрати ЗСУ ООС

Джерело: Сьогодні

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