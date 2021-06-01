На Донбасі за місяць "самоліквідувалися" десятки бойовиків

Бойовики продовжують нести втрати на фронті / Фото: Минобороны РФ

Бойовики продовжують обстріли на Донбасі, а українські військові відповідають тільки в рідкісних випадках. І поки ЗСУ дотримуються режиму припинення вогню, окупанти примудряються зазнавати втрат – за травень загинули або отримали поранення 100 бойовиків.

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Про це повідомив в Twitter офіцер розвідки Сергій Нещадим.

Втрати бойовиків з 1-го по 31 травня:

безповоротні (200-ті) – 43 (42 – не бойові, 1 – бойовий);

санітарні (300-ті) – 58 (не бойові);

безпілотник – 1.

Втрати бойовиків з початку перемир'я (від 27 липня 2020 року) 575 осіб:

безповоротні (200-ті) – 259 (не бойові – 250, бойові – 9);

санітарні (300-ті) – 316 (не бойові – 309, бойові – 7);

озброєння і військова техніка – 13 одиниць.

Відзначимо, що практично всі втрати ворога не бойові – це підриви на своїх же мінах, необережне поводження зі зброєю та боєприпасами, ДТП, суїциди, хвороби, наркоманія і алкоголізм.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", за березень бойовики теж зазнали великих втрат, причому більшість із них – небойові.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією