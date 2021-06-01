Русский
$ 27,47
33,51
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Донбасу

На Донбасі за місяць "самоліквідувалися" десятки бойовиків

1 червня, 15:07

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Практично всі втрати окупантів не бойові. А уявіть, якби українські військові регулярно стріляли...

Бойовики продовжують нести втрати на фронті

Бойовики продовжують нести втрати на фронті / Фото: Минобороны РФ

Бойовики продовжують обстріли на Донбасі, а українські військові відповідають тільки в рідкісних випадках. І поки ЗСУ дотримуються режиму припинення вогню, окупанти примудряються зазнавати втрат – за травень загинули або отримали поранення 100 бойовиків.

Реклама

Про це повідомив в Twitter офіцер розвідки Сергій Нещадим.

Втрати бойовиків з 1-го по 31 травня:

  • безповоротні (200-ті) – 43 (42 – не бойові, 1 – бойовий);
  • санітарні (300-ті) – 58 (не бойові);
  • безпілотник – 1.

Втрати бойовиків з початку перемир'я (від 27 липня 2020 року) 575 осіб:

В тренді
Ледь не забрав сміттєвоз. Як у Івано-Франківську врятували викинуте на смітник немовля
  • безповоротні (200-ті) – 259 (не бойові – 250, бойові – 9);
  • санітарні (300-ті) – 316 (не бойові – 309, бойові – 7);
  • озброєння і військова техніка – 13 одиниць.

Відзначимо, що практично всі втрати ворога не бойові – це підриви на своїх же мінах, необережне поводження зі зброєю та боєприпасами, ДТП, суїциди, хвороби, наркоманія і алкоголізм.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", за березень бойовики теж зазнали великих втрат, причому більшість із них – небойові.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Перейшла мінне поле, щоб потрапити до України: 16-річна дівчинка втекла з
Перейшла мінне поле, щоб потрапити до України: 16-річна дівчинка втекла з "ДНР"Донбас
Порошенко на передовій носив полуницю. Тепер через це чубиться весь Facebook – фото
Порошенко на передовій носив полуницю. Тепер через це чубиться весь Facebook – фотоВлада
На Донбасі снайпер бойовиків застрелив бійця ЗСУ: де загинув військовий
На Донбасі снайпер бойовиків застрелив бійця ЗСУ: де загинув військовийДонбас
На Луганщині копи піймали бойовика
На Луганщині копи піймали бойовика "ЛНР". Чоловік розповів про "службу" в окупантівДонбас
Дрон-велетень, як у ОБСЄ. Бойовики на Донбасі отримали нову небезпечну техніку
Дрон-велетень, як у ОБСЄ. Бойовики на Донбасі отримали нову небезпечну технікуДонбас
Маріуполь перетворюють на курорт: де і як відпочити на Азовському морі по-новому (відео)
Маріуполь перетворюють на курорт: де і як відпочити на Азовському морі по-новому (відео)Донбас

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти