На Донбасі помітили колону військової техніки (відео)

Офіційної інформації поки ніякої немає. Очевидці поділилися відео в соціальних мережах

На Донбасі рухається колона військової техніки. Фото: скріншот

Сьогодні, 15 серпня, у тимчасово непідконтрольному Україні Харцизьку Донецької області на окружній дорозі помічено пересування колони військової техніки.

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Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Типовий Донецьк".

Офіційної інформації про ротацію підрозділів незаконних збройних формувань (НЗФ) та інших переміщених військової техніки поки немає.

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На Донбасі засікли російську техніку

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в частині Донецької та Луганської областей. Це сталося після того, як у березні був окупований Росією Крим.

Саме тому, що Росія всіляко заперечує своє відношення до конфлікту, війна виглядає неоголошеною. Водночас світова спільнота в особі Євросоюзу, Сполучених Штатів і багатьох інших країн засуджує агресивні дії РФ і не визнає окупації Криму. На окупантів наклали безліч санкцій.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку, а також направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних і українських військових, серед жертв і діти.

Раніше ми повідомляли, що в "Л/ДНР" помічено велике скупчення техніки.

Також нагадаємо, поблизу України виявлено новий військовий табір РФ.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: