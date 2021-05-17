На Донбасі засікли скупчення танків бойовиків: де бачили техніку окупантів

Спостерігачі ОБСЄ розповіли, що окупаційні війська перешкоджають їх роботі і порушують мирні домовленості

/ Фото: AFP

Поки на передовій тривають обстріли, в тилу бойовики теж проявляють активність. Спостерігачі ОБСЄ помітили важке озброєння в порушення Мінських домовленостей. Також Місія скаржиться на постійне перешкоджання роботі спостерігачів із боку окупантів.

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Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил із посиланням на дані СММ.

Так, на полігоні поблизу населеного пункту Мирне були помічені 17 танків, які перебували за межами виділених місць зберігання важкого озброєння

Недалеко від Донецька, в населеному пункті Кальміуське, засікли дві бойові машини піхоти і три МТ-ЛБ.

Ще по дві одиниці БМП виявлено в населених пунктах Петрівське і Надарівка. Вся виявлена військова техніка належить окупантам і знаходиться в зоні безпеки, де бути не повинна.

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Також в СММ зазначили, що бойовики регулярно перешкоджають роботі спостерігачів. Зокрема, на блокпосту біля Горлівки бойовик не пропустив патруль СММ, пославшись на "нестабільну ситуацію з безпекою в цьому районі". А в пункті пропуску Вознесенівка, що 65 км від Луганська, найманець РФ взагалі наказав спостерігачам залишити цей район.

Також окупанти постійно глушать безпілотники ОБСЄ за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях на Донбас приїжджала делегація з США, яка оглянула руїни Широкиного, і побачили навіть російські бойові катери в морі.

Відео: Сьогодні

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