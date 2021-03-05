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На Донбасі засікли танки і гаубиці бойовиків: де бачили техніку

5 березня, 12:37

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Противник продовжує нахабно порушувати мінські домовленості

Поки на передовій не вщухають обстріли, у тилу противник теж проявляє активність. Спостерігачі ОБСЄ помітили танки і артилерію бойовиків, розміщену в порушення домовленостей.

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Про це повідомляє штаб Об'єднаних сил.

Українська сторона зазначає, що, незважаючи на підписані 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи додаткові заходи щодо посилення та контролю режиму припинення вогню, Росія і її найманці переміщують заборонене Мінськими угодами озброєння і техніку з порушенням ліній відведення і за межами виділених місць зберігання.

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"Шість танків Т-72Б і три самохідних гаубиці 2С1 "Гвоздика" збройних формувань РФ розміщені з порушенням ліній розведення на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на Донбасі бойовики застосовують нову тактику проти ЗСУ. Противник став активно застосовувати спеціальні самоліквідуючі міни. Бійці розповіли, наскільки небезпечні російські ПОМ-2.

Відео: Сьогодні
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Донбас танки бойовики артилерія

Джерело: Сьогодні

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