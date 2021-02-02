На Донбасі "заворушилася" артилерія бойовиків: що відбувається в "Л/ДНР"

На Донбасі окупанти знову проводять навчаннях за участю артилеріїі мінометних підрозділів з переміщенням на передові позиції.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Російське командування підвищує бойову готовність артилерії оперативного угруповання російсько-окупаційних військ. З 1 лютого у з'єднаннях і частинах "1-го і 2-го армійських корпусів" продовжує роботу комплексна комісія 8-ї армії Південного військового округу ЗС РФ.
Особливу увагу комісія приділяє питанням матеріально-технічного забезпечення артилерійських і мінометних підрозділів і їх готовності до виконання завдань за призначенням.
У той же час в ході перевірки комісією готовності чергових вогневих засобів, здійснюється переміщення бронегруп противника на заздалегідь підготовлені позиції з подальшим маскуванням техніки.
Як повідомляли новини "Сьогодні", за тиждень бойовики поранили п'ятьох армійців, один з яких помер у лікарні.
Тим часом в розвідці ЗСУ повідомили, що за січень бойовики зазнали великих втрат на Донбасі. Противник полегшує завдання української армії – більшість втрат небойові.
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