На Донбасі "заворушилася" артилерія бойовиків: що відбувається в "Л/ДНР"

Окупанти явно налаштовані не на перемир'я, а на бойові дії

На Донбасі окупанти знову проводять навчаннях за участю артилеріїі мінометних підрозділів з переміщенням на передові позиції.

Реклама

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Російське командування підвищує бойову готовність артилерії оперативного угруповання російсько-окупаційних військ. З 1 лютого у з'єднаннях і частинах "1-го і 2-го армійських корпусів" продовжує роботу комплексна комісія 8-ї армії Південного військового округу ЗС РФ.

Особливу увагу комісія приділяє питанням матеріально-технічного забезпечення артилерійських і мінометних підрозділів і їх готовності до виконання завдань за призначенням.

В тренді Як на війні: в Криму окупанти відзначилися дивними подарунками ветеранам

У той же час в ході перевірки комісією готовності чергових вогневих засобів, здійснюється переміщення бронегруп противника на заздалегідь підготовлені позиції з подальшим маскуванням техніки.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", за тиждень бойовики поранили п'ятьох армійців, один з яких помер у лікарні.

Тим часом в розвідці ЗСУ повідомили, що за січень бойовики зазнали великих втрат на Донбасі. Противник полегшує завдання української армії – більшість втрат небойові.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама