Русский
$ 28,06
33,9
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Донбасу

На Донбасі "заворушилася" артилерія бойовиків: що відбувається в "Л/ДНР"

2 лютого, 13:59

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Окупанти явно налаштовані не на перемир'я, а на бойові дії

На Донбасі окупанти знову проводять навчаннях за участю артилеріїі мінометних підрозділів з переміщенням на передові позиції.

Реклама

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Російське командування підвищує бойову готовність артилерії оперативного угруповання російсько-окупаційних військ. З 1 лютого у з'єднаннях і частинах "1-го і 2-го армійських корпусів" продовжує роботу комплексна комісія 8-ї армії Південного військового округу ЗС РФ.

Особливу увагу комісія приділяє питанням матеріально-технічного забезпечення артилерійських і мінометних підрозділів і їх готовності до виконання завдань за призначенням.

В тренді
Як на війні: в Криму окупанти відзначилися дивними подарунками ветеранам

У той же час в ході перевірки комісією готовності чергових вогневих засобів, здійснюється переміщення бронегруп противника на заздалегідь підготовлені позиції з подальшим маскуванням техніки.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", за тиждень бойовики поранили п'ятьох армійців, один з яких помер у лікарні.

Тим часом в розвідці ЗСУ повідомили, що за січень бойовики зазнали великих втрат на Донбасі. Противник полегшує завдання української армії – більшість втрат небойові.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Донбас розвідка бойовики артилерія

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Циклон продовжує бушувати в Україні: де в п'ятницю сніжитиме
Циклон продовжує бушувати в Україні: де в п'ятницю сніжитимеУкраїна
Сильні снігопади ринуть на південь України: синоптики попередили українців
Сильні снігопади ринуть на південь України: синоптики попередили українцівУкраїна
Україну чекають температурні гойдалки від -15 до +13: синоптик уточнила прогноз
Україну чекають температурні гойдалки від -15 до +13: синоптик уточнила прогнозУкраїна
Знову накриють снігопади та дощі: в Україну йде ще один циклон
Знову накриють снігопади та дощі: в Україну йде ще один циклонУкраїна
У Путіна відповіли на заклик
У Путіна відповіли на заклик "забрати Донбас додому"Росія
Зібралися захопити Донбас, а воювати нікому: у бойовиків
Зібралися захопити Донбас, а воювати нікому: у бойовиків "Л/ДНР" проблемиДонбас

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти