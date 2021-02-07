Русский
$ 27,89
33,45
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Донбасу

На порушення домовленостей бойовиками потрібно відповідати дзеркально – Кравчук

7 лютого, 19:32

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Вони призводять до бойових втрат у лавах ЗСУ

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що на дії російських бойовиків потрібно відповідати дзеркально.

Реклама

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" .

"Якщо ми подивимося на останні події, то вони очевидні. Вчора і сьогодні вбивають наших солдатів, стріляють, причому вже з 120-мм мінометів, тобто порушують всі можливі й неможливі домовленості. Я скажу свою думку, я б діяв дзеркально: на кожен постріл відповідати пострілом. Не треба вигадувати, що це, провокація чи не провокація. Постріл є постріл. Якщо вони стріляють, відповідати повинні так само", – сказав Кравчук.

В тренді
У Чернівцях в торговому центрі стався вибух (фото)

Він звернув увагу на те, що останнім часом провокацій від бойовиків стає все більше. Всі вони призводять до бойових втрат, і на них потрібно давати гідну відповідь.

Як повідомляли раніше, російські найманці оприлюднили відео з військовослужбовцем, якого раніше вважали зниклим під час чергування в зоні ООС. Він зник 28 січня.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Донбас обстріли леонід кравчук
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україну чекають температурні гойдалки від -15 до +13: синоптик уточнила прогноз
Україну чекають температурні гойдалки від -15 до +13: синоптик уточнила прогнозУкраїна
У Путіна відповіли на заклик
У Путіна відповіли на заклик "забрати Донбас додому"Росія
"Нічний хижак": чому бойовики бояться унікальну українську снайперку (відео)Україна
Зібралися захопити Донбас, а воювати нікому: у бойовиків
Зібралися захопити Донбас, а воювати нікому: у бойовиків "Л/ДНР" проблемиДонбас
Громадянство РФ і бізнес в ОРДЛО: експерти розповіли, як Тарас Козак міг потрапити під санкції
Громадянство РФ і бізнес в ОРДЛО: експерти розповіли, як Тарас Козак міг потрапити під санкціїВлада
Силоміць затягнув до хати: в Маріуполі хлопець поглумився над підлітком
Силоміць затягнув до хати: в Маріуполі хлопець поглумився над підліткомДонбас

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти