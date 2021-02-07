На порушення домовленостей бойовиками потрібно відповідати дзеркально – Кравчук

Вони призводять до бойових втрат у лавах ЗСУ

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що на дії російських бойовиків потрібно відповідати дзеркально.

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Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" .

"Якщо ми подивимося на останні події, то вони очевидні. Вчора і сьогодні вбивають наших солдатів, стріляють, причому вже з 120-мм мінометів, тобто порушують всі можливі й неможливі домовленості. Я скажу свою думку, я б діяв дзеркально: на кожен постріл відповідати пострілом. Не треба вигадувати, що це, провокація чи не провокація. Постріл є постріл. Якщо вони стріляють, відповідати повинні так само", – сказав Кравчук.

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Він звернув увагу на те, що останнім часом провокацій від бойовиків стає все більше. Всі вони призводять до бойових втрат, і на них потрібно давати гідну відповідь.

Як повідомляли раніше, російські найманці оприлюднили відео з військовослужбовцем, якого раніше вважали зниклим під час чергування в зоні ООС. Він зник 28 січня.

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