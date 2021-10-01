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На окупованому Донбасі скасували комендантську годину, але з однією умовою

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
1 жовтня, 15:13
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Окупаційна влада повернула комендантську годину тільки в окремих районах Донецької і Луганської областей
На окупованому Донбасі частково скасували комендантську годину
На окупованому Донбасі частково скасували комендантську годину / Фото: Колаж: Сьогодні

В "ЛНР" продовжили скасування комендантської години до 1 лютого. До того ж, в "ДНР" продовжили скасування комендантської години у вихідні до 1 лютого.

Про це пишуть "Новини Донбасу".

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На окупованій частині Донецької області обмеження на пересування для цивільного населення знімається з 23:00 п'ятниці до 05:00 понеділка. Це означає, що комендантської години не буде на вихідних. Такий режим триватиме до 1 лютого 2022 року.

А ось в окремих районах Луганської області комендантська година геть скасовується до 1 лютого. Обмеження з 23:00 по 4:00 зберігаються на прифронтових територіях в Слов'яносербському районі та біля міст Кіровськ (Голубівка) і Первомайськ.

Ескалація на Донбасі і втрати ЗСУ

  • 10 вересня внаслідок ворожих обстрілів один боєць ЗСУ загинув і троє були поранені;
  • 11 вересня – двоє загиблих, вісім поранених і двоє отримали бойові травми;
  • 12 вересня – один загиблий і троє поранених;
  • 13 вересня – загинув один український військовослужбовець;
  • 14 вересня – один боєць ЗСУ був поранений;
  • 16 вересня – поранення отримав місцевий житель Щастя;
  • 17 вересня – двоє бійців отримали поранення;
  • 19 вересня – український військовий отримав осколкове поранення.

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