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На засіданні ТКГ підтвердили дотримання перемир'я, але нічого не підписали

7 квітня, 22:50

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Наступне засідання ТКГ заплановане на 14 квітня

На екстреній позачерговій зустрічі Тристоронньої контактної групи, скликаній з ініціативи України, сторони підтвердили необхідність повного і всеосяжного дотримання режиму припинення вогню, але Росія заблокувала підписання підсумкової заяви.

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Про це повідомила українська делегація в ТКГ.

На засіданні 7 квітня єдиним робочим питанням було повернення до суворого дотримання домовленостей про припинення вогню, досягнутих 22 липня 2020.

Як повідомляється, сторони підтвердили:

  • готовність і необхідність дотримання режиму припинення вогню і виконання домовленостей від 22 липня 2020 року;
  • що не залишилося жодних додаткових умов для цього.

Водночас спільної заяви, запропонованої головою СММ ОБСЄ Халітом Чевіком, яке підтримала українська сторона, не ухвалили, оскільки Росія зажадала внести додаткові корективи в його текст, які б мали показати її в більш вигідному світлі.

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Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович розповів, що "Росія і бойовики чіплялися до окремих слів тексту, запропонованого послом ОБСЄ з питань безпеки Чевіком".

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При цьому Україна підтвердила, що в повному обсязі дотримуємося режиму припинення вогню і продовжує консультації з метою реального зниження рівня насильства на лінії розмежування.

Наступне, чергове спільне засідання ТКГ заплановано на 14 квітня.

Нагадаємо, представник Росії на переговорах тристоронньої контактної групи щодо Донбасу (ТКГ) Борис Гризлов заявив, що сьогоднішнє засідання закінчилося безрезультатно, звинувативши представників України в нібито блокуванні "конкретних пропозицій".

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Донбас засідання перемир'я ТКГ
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