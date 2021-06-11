"Нас вразили українські військові": французькі депутати побачили руїни Широкиного (фото)

Донбас все частіше стали відвідувати іноземні делегації – нещодавно там були американці, а тепер КПВВ "Гнутове" і прифронтове Широкине відвідали французькі депутати.

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Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

Українські військові ознайомили гостей із ситуацією на фронті – їм показали статистику порушень російськими окупантами режиму припинення вогню і докази застосування ними забороненої Мінськими домовленостями зброї.

Також депутати з Франції ознайомилася з роботою та інфраструктурою КПВВ "Гнутове", після чого вирушили до зруйнованого селища Широкине. Їм показали фото, як селище виглядало до війни, а потім показали, як виглядає після вторгнення Росії.

Французи на КПВВ "Гнутове". Фото: ООС

"Це мій перший візит до району проведення бойових дій в Україні... Ми хотіли на власні очі побачити те, що тут відбувається і засвідчити підтримку Європи, а саме Франції. Адже Україна належить до Європи не лише географічно, але і ментально. Тож коли на кордонах Європи народ бореться за свою незалежність, звичайно, Франція не може залишитися осторонь і, звичайно, допомагатиме", – сказав депутат Національних зборів Франції П'єр Персон.

Депутатів з Франції привезли до Широкиного. Фото: ООС

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Він пообіцяв, що проінформує про ситуацію на Донбасі комітет із закордонних справ з метою прийняття відповідної резолюції, а також розповість про все президенту Франції.

"Ми вражені хоробрістю і стійкістю українських воїнів, які перебувають на передовій і боронять Україну. Ми намагатимемося переконати, що Україна дійсно формально може вступити до НАТО, що вона дійсно готова. І намагатимемося всіляко матеріальними засобами підтримувати українську армію, адже вона того варта", – додав французький депутат.

Гості пройшлися Широкиним. Фото: ООС

Як повідомляли новини "Сьогодні", у травні прем'єр Естонії Кая Каллас приїжджала на Донбас. Вона вважає, що потрібно підвищити Росії ціну агресії, і заявила, що безпека України – це безпека Європи.

Тим часом операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку у червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

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