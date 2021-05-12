Нав'язують їм ідеологію сепаратизму. Бойовики на Донбасі залучають дітей до бойових дій

За весь період збройного конфлікту було засуджено 54 неповнолітніх громадян України, заявив Мамедов

Фото Alexander Ermochenko/Reuters

На Донбасі бойовики активно залучають дітей до бойових дій і нав'язують їм ідеологію сепаратизму і "русского мира".

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Про це в інтерв'ю "Цензор.Нет" заявив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

За його словами, бойовики з 2014 року застосовують практику вербування і залучення неповнолітніх до складу незаконних збройних формувань РФ.

За весь період збройного конфлікту було засуджено 54 неповнолітніх громадян України.

"Частина з них проходила навчання в таких ВПК, які в 2014-2015 роках виникали стихійно, а пізніше вже почали працювати централізовано. Це серйозне порушення міжнародного гуманітарного права", – розповів Мамедов.

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Він зазначив, що дітей навчають, як застосовувати певні види піхотного озброєння – автомат Калашникова, ручні гранати.

Як ми писали раніше, в ОРДЛО окупанти активно видають українцям російські паспорти. За даними російського МВС, лише за останні два роки близько 500 тисяч жителів окупованих територій стали громадянами Росії.

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