Не відмовилися від "Новоросії": бойовики планують захоплення нових територій України

Пушилін заявив, що на даному етапі проєкт "Новоросія" призупинили, але Донбас про нього не забув

Бойовики "ДНР" заговорили про нове захоплення українських територій / Фото: колаж "Сьогодні"

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін заявив, що окупанти не забули про "Новоросію", проєкт на деякий час лише призупинили.

Про це Пушилін заявив в інтерв'ю "Комсомольской правде".

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"Проєкт "Новоросія" поки не вдалося реалізувати в силу ряду причин, але "республіки" Донбасу йдуть цим шляхом і чекають продовження", – йдеться в повідомленні.

За його словами, незважаючи на паузу, бойовики планують окупувати нові території заради втілення "Новоросії".

"Ми зі свого боку не забули про "Новоросію". Ми розуміємо, що зараз це буде зробити складніше, але ми не збираємося опускати руки і викреслювати наших соратників. Чекаємо продовження", – сказав Пушилін.

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Він поскаржився, що в 2014 році під час "русской весны" проросійські сили не отримали достатньої підтримки серед населення, через що інші регіони залишилися під контролем України.

"До питання про те, як Росія збирається виконувати Мінські угоди. Бойовики навіть не приховують, що розраховують на продовження війни і захоплення нових територій України", – прокоментував журналіст Денис Казанський.

Раніше ми повідомляли, що бойовики "ЛНР" заявили, що затримали злочинну групу з дев'яти осіб, які нібито здійснювали замовні вбивства в Луганській області.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією