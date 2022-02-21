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Незаконна евакуація та мобілізація до ОРДЛО: у справу втрутилася прокуратура

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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21 лютого, 19:09
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Представники "ЛНР" і "ДНР" окупаційної адміністрації РФ змушують жителів ОРДЛО стати на військовий облік
Бойовики евакуюють жителів ОРДЛО
Бойовики евакуюють жителів ОРДЛО / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Луганська та Донецька обласні прокуратури розпочали кримінальні провадження через незаконну депортацію та примусову мобілізацію мешканців ОРДЛО.

Про це пише пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Такі дії кваліфіковані як порушення законів та звичаїв війни.

Порушення законів

"Ватажки "ЛНР" та "ДНР" окупаційної адміністрації Російської Федерації здійснюють незаконне переміщення українських громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях та є цивільними особами з точки зору міжнародного гуманітарного права", – йдеться у повідомленні.

Такі дії можуть проводитися тільки для забезпечення безпеки населення або у разі вагомих причин воєнного характеру. Але зараз жодних підстав для цього немає.

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Примусовий військовий облік

Представники "ЛНР" та "ДНР" окупаційної адміністрації РФ змушують жителів ОРДЛО стати на військовий облік та приймати присягу на вірність окупаційній адміністрації.

"Це є порушенням ст. 51 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, що прямо забороняє окупаційній державі примушувати осіб, що перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах" , – додали у прокуратурі.

Що відомо про евакуацію

У п'ятницю, 18 лютого, ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив про масову евакуацію жителів ОРДЛО в Росію.

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"Сьогодні, 18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. За домовленістю з керівництвом Російської Федерації у Ростовській області готові місця приймання та розміщення наших громадян. Евакуйовані будуть забезпечені всім необхідним. Для швидкого переходу на пунктах пропуску створено всі умови", – повідомив Пушилін

Він додав, що керівникам підприємств та установ слід організувати виїзд сімей співробітників, а штабам територіальної оборони – забезпечити транспорт для евакуації мирного населення.

Слідом за Пушиліним ватажок т. зв. "ЛНР" Леонід Пасічник також оголосив про евакуацію населення на територію Росії.

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