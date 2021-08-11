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Нове загострення на Донбасі. Поранений український військовий помер у лікарні

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
11 серпня, 07:35
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Бойовики цілий день палили по ЗСУ і обстріляли населений пункт. Російські найманці зруйнували будинки місцевих жителів
Ворог вдарив з важкого озброєння. Колаж "Сьогодні"
Ворог вдарив з важкого озброєння. Колаж "Сьогодні"

Бойовики на Донбасі 10 серпня 16 разів обстріляли позиції ЗСУ. У результаті постраждали троє українських військових. Один з них помер у лікарні.

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Про це повідомили в Міноборони України.

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Російські найманці застосували проти ЗСУ артилерійські системи, міномети, стрілецьку зброю, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети, протитанкові ракетні комплекси.

Біля яких населених пунктів стріляли:

  • Водяне;
  • Невельське;
  • Мар'їнка;
  • Нью Йорк;
  • Катеринівка;
  • Піски;
  • Новоолександрівка;
  • Луганське;
  • Новолуганське.
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Крім того, бойовики обстріляли сам населений пункт Водяне і зруйнували приватні домоволодіння.

Унаслідок ворожих обстрілів троє українських військових отримали вогнепальні осколкові поранення. Один потерпілий помер у госпіталі. Два інших бійці зараз у лікарні в задовільному стані.

На обстріли противника українські захисники відкривали у відповідь вогонь.

З початку цієї доби, 11 серпня, було одне порушення режиму припинення вогню – біля Новомихайлівка російські окупанти застосували артилерійські системи.

Як минув рік режиму припинення вогню

Понад рік тому, 27 липня, набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Про нього домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи. Згідно з ним, перемир'я повинне дотримуватися до повного врегулювання збройного конфлікту на території Донбасу.

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Однак, як пише ТКГ, з 27 липня 2020 року до 27 липня 2021 року зафіксовано 1995 обстрілів, загинули 45 бійців ЗСУ, ще 163 отримали поранення.

Нагадаємо, поки передові підрозділи бойовиків продовжують обстріли ЗСУ, у тилу окупаційні війська провели навчання – відпрацьовували у тому числі й наступ.

Крім того, бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – у селищі зберігається велика кількість хімікатів.

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